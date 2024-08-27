'Идите в задницу!' Чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' устроила истерику из-за флага России и стала посмешищем

Российская лыжница Вероника Степанова, чей интеллект сравнивали со стиральной машинкой, возмутилось поездкой спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024. Чемпионка Игр в Пекине-2022 в командой эстафете раскритиковала соотечественников за то, что они согласились на якобы несправедливые условия допуска, и тут же была высмеяна в сети.

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В эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ" Степанова в патриотичном угаре заявила, что обязательно достала бы флаг РФ, если бы выступала в Париже. "я умею устраивать перформансы, эпатажи. Я бы на месте гребцов тогда из-за пазухи достала российский флаг и сказала: "Да идите вы все в задницу! С такими условиями и со всей этой лапшой на уши, что мы все равны, что мы все семья, что мы все дружны", – сказала Степанова.

Читатели портала Sports.ru затроллили 23-летнюю спортсменку. Они обвинили ее в откровенной чуши, напомнив ей, что в таком же "нейтральном статусе" лыжница выступала на Играх в Китае.

"Действительно, что ж ты, Вика, в Пекине флаг из трусов не вытащила", "Степанова собралась на Олимпиаду-2026. Посмотрим, как ты достанешь наш флаг. Трепло", "Ничего тупее, чем махать флагом после четвертого места, не придумаешь", "У нее в Пекине были трусы в цвет РФ флага, инфа 100 процентов", "Хорошо, что гребцы намного умнее Степановой и им в голову не пришло делать подобную глупость", "Лицемерие зашкаливает. Ее оправдания, почему она сама так не поступила на ОИ, не выдерживают никакой критики", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова назвала переоцененными Олимпийские игры и призвала власти страны-агрессора создать конкурента главным спортивным стартам.

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