'И вдруг вижу...' Магучих рассказала, как познакомилась с Усиком и чем он ее удивил

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что не ожидала познакомиться с чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком во время приема у Владимира Зеленского на День независимости Украины. По словам уроженки Днепра, она впервые лично смогла пообщаться с боксером, который произвел на нее приятное впечатление.

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Об этом Магучих заявила в интервью порталу Sport.ua. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту добавила, что Усик делился с ней своим олимпийским опытом, а также назвал самый сложный момент Игр в Париже, на которых он побывал в качестве зрителя и болельщика.

"Тогда же познакомилась с Александром Усиком. Не знала, что он тоже будет, ведь его награждали днем ​​раньше. И вдруг вижу его, попросила сфотографироваться. Он классный и искренний человек, все очень открыто рассказывает. В частности, говорил об Олимпийских играх в Лондоне. А еще вспоминал, как сложно ему было смотреть поединки Александра Хижняка, ведь когда ты спортсмен, то можешь что-то изменить, добавить, это больше зависит от тебя. А когда вне ринга, гораздо больше волнуешься. Это прямо как наши тренеры во время соревнований", – сказала Магучих.

Несколько дней назад Магучих вместе в другими знаменитыми спортсменами посетила воинов нашей страны, которые проходят реабилитацию после ранений на войне против российских агрессоров.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о своих отношениях с Александром Усиком.

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