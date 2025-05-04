'И шест для стриптиза...' Путин показал 'самую главную часть' своей квартиры и стал посмешищем. Видео

В новом фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" Владимир Путин провёл экскурсию по своей кремлёвской квартире, назвав главной гордостью личный тренажёрный зал. Российский диктатор сообщил, что занимается спортом каждое утро по полтора часа, старается плавать в бассейне и регулярно выходит на лёд — "для кардионагрузки".

Видео дня

"Самая главная часть квартиры — тренажерный зал. Прихожу сюда по утрам и занимаюсь полтора часа. Стараюсь также посещать каждый день бассейн. Или на лед выхожу, чтобы была кардионагрузка", – заявил главарь РФ в полуторачасовой документалке.

Также Путин признался, что во время одного из своих занятий ударил себя по голове, поставив себе царапину на лбу.

Однако зрители восприняли это признание скорее как повод для шуток. Многие обратили внимание на подозрительно безупречный вид зала: блестящие тренажёры, идеально выложенные гантели, ни единого следа настоящей эксплуатации.

"Постановочное фуфло для гоев", — отметил один из комментаторов. Другой добавил: "Ни одной потертости, ни капли пота. Так выглядит фитнес, который существует только на бумаге".

Особенно активно обсудили фразу Путина о "кардионагрузке". Это слово мгновенно стало поводом для злых шуток и даже мрачных прогнозов: "Кардионагрузка, ну ты-то не подведи", — написал один пользователь. "Очень ждём, когда она сделает своё дело", — подхватил другой. "В мавзолее тебе поставим лучшие тренажёры. Только переезжай уже", — написал третий.

Некоторые в комментариях не стеснялись говорить прямо: показуха, ложь и попытка выглядеть "живчиком" в 70+ лет — всё это выглядело неубедительно. А упоминание бассейна вызвало поток язвительных фраз про "аквадискотеку", Кабаеву и "шест для стриптиза".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!