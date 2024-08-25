'И их унижают таким образом...' Случившееся с российским гребцом на чемпионате мира вызвало истерику в Госдуме

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала унижением лишение российского каноиста золотой медали чемпионата мира по гребле, который проходит в столице Узбекистана с 23 по 25 августа.

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Захар Петров, выступавший в статусе нейтрального атлета, перевернулся за десяток сантиметров до финиша в заезде на 500 метров, но его лодка пересекла черту первой.

Изначально победу присудили экс-украинцу Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим. Россия подала протест, который сперва удовлетворили, однако затем "золото" вновь отдали Тарновскому.

"Никто не хочет, видимо, ругаться с другими странами из‑за России. Политика опять. Не знаю, будет ли это продолжаться вечно, то есть вообще вопрос, как говорят многие, стоит ли возвращаться в мировой спорт, если так постоянно будут наказывать и лишать медалей. Не слушать, не видеть, не принимать аргументы. Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом. Вопросов все больше: зачем тогда участвовать, сколько все это будет продолжаться", – истерично заявила 52-летняя Журова.

В комментариях российские болельщики высмеяли такую позицию своего парламентария, советуя ей сперва ознакомиться с правилами.

"Воистину, унижают, роняя их из лодок", "Необходимо знать правила, изучить нюансы конкретной гонки. Но таким как Журова, удобнее всего сразу запихать сюда политику, абсолютно не разобравшись в ситуации. А приезжают спортсмены за победами. Посмотри хотя бы сколько медалей завоевали гребцы. Нельзя же быть настолько бестолковой", – пишут юзеры.

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