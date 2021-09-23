Хулиган напал на парня, который оказался чемпионом мира по джиу-джитсу. Видео
Чемпион мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу Алекс Уильямс стал настоящей звездой сети после того, как отбился от взрослого хулигана. На видео, которое выложил у себя в Twitter известный боец смешанных единоборств (MMA) Алекс Энлунд, видно, как 16-летний британец эффектно расплавляется с нападавшим.
Изначально юноша попытался уйти от конфликта и избежать драки, но в итоге все закончилось несколькими удачными приемами. Уильямс уронил нападавшего на асфальт, что существенно остудило пыл хулигана.
За несколько дней ролик стал вирусным в интернете, собрав более 1,6 млн просмотров.
"Алекс проявил хладнокровие, выдержку и мужество, чтобы справиться с этой ситуацией. Заставьте своего ребенка заниматься боевыми искусствами и единоборствами, маловероятно, что он станет хулиганом из-за смирения, которому его научат на татами", – подписал видео Энлунд.
Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ— Alex Enlund (@AlexEnlund) September 14, 2021
Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation
Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8
Отметим, что Уильямс в этой стычке тоже получил травму – его укусили за ухо.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стало хитом видео, на котором боец ММА одним ударом нокаутировал пьяного гопника.