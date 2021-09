Хулиган напал на парня, который оказался чемпионом мира по джиу-джитсу. Видео

Чемпион мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу Алекс Уильямс стал настоящей звездой сети после того, как отбился от взрослого хулигана. На видео, которое выложил у себя в Twitter известный боец смешанных единоборств (MMA) Алекс Энлунд, видно, как 16-летний британец эффектно расплавляется с нападавшим.

Изначально юноша попытался уйти от конфликта и избежать драки, но в итоге все закончилось несколькими удачными приемами. Уильямс уронил нападавшего на асфальт, что существенно остудило пыл хулигана.

За несколько дней ролик стал вирусным в интернете, собрав более 1,6 млн просмотров.

"Алекс проявил хладнокровие, выдержку и мужество, чтобы справиться с этой ситуацией. Заставьте своего ребенка заниматься боевыми искусствами и единоборствами, маловероятно, что он станет хулиганом из-за смирения, которому его научат на татами", – подписал видео Энлунд.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8