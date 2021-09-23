Хулиган напал на парня, который оказался чемпионом мира по джиу-джитсу. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Алекс Уильямс стал настоящей звездой сети

Чемпион мира среди юниоров по бразильскому джиу-джитсу Алекс Уильямс стал настоящей звездой сети после того, как отбился от взрослого хулигана. На видео, которое выложил у себя в Twitter известный боец смешанных единоборств (MMA) Алекс Энлунд, видно, как 16-летний британец эффектно расплавляется с нападавшим.

Начало конфликта

Изначально юноша попытался уйти от конфликта и избежать драки, но в итоге все закончилось несколькими удачными приемами. Уильямс уронил нападавшего на асфальт, что существенно остудило пыл хулигана.

Алекс Уильямс остановил хулигана
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За несколько дней ролик стал вирусным в интернете, собрав более 1,6 млн просмотров.

"Алекс проявил хладнокровие, выдержку и мужество, чтобы справиться с этой ситуацией. Заставьте своего ребенка заниматься боевыми искусствами и единоборствами, маловероятно, что он станет хулиганом из-за смирения, которому его научат на татами", – подписал видео Энлунд.

Отметим, что Уильямс в этой стычке тоже получил травму – его укусили за ухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стало хитом видео, на котором боец ММА одним ударом нокаутировал пьяного гопника.