Худшая Олимпиада для Украины
Только цифры.
Худшая Олимпиада для Украины за время независимости.
Год\место проведения\зол\сер\бронза\итого\место в командном зачете-
1996-Аталанта-9+ 2 +12=23 /9
2000-Сидней 3+10+10=23/21
2004 Афины 8+ 5+ 9=22/13
2008 Пекин 7+ 4+ 11=22/12
2012 Лондон 5+ 4+ 10=19/14
2016 Рио 2+ 5+ 4=11/31
2020 Токио 1+ 5+ 12=18/43
"БРОНЗА"
12.
Синхронное плавание.
2 медали.
Дуэт-
-Марта Федина
-Анастасия Савчук
Команда-
-Марина Алексиева
-Владислава Алексиева
-Екатерина Резник
-Алина Шинкаренко
-Ксения Сидоренко
-Елизавета Яхно
-Марта Федина
-Анастасия Савчук
Каноэ.
- Людмила Лузан
Фехтование.
- Игорь Рейзлин
Дзю-до.
-Дарья Билодид
Греко-римская борьба
-Алина Черкасова
-Ирина Коляденко
Теннис.
-Элина Свитолина
Лёгкая атлетика.
-Ярослава Магучих
Каратэ.
-Станислав Гаруна
Плавание .
-Михаил Романчук
Стрельба.
Команда-
-Елена Костевич
-Олег Омельчук
"СЕРЕБРО"
5.
Бокс.
-Александр Хижняк
Каноэ.
Команда-
-Анастасия Четверикова
-Людмила Лузан
Греко-римская борьба.
-Парвиз Насибов
Плавание.
-Михаил Романчук
Каратэ.
-Анжелика Терлюга
"ЗОЛОТО" -1
ЖАН БЕЛЕНЮК.
СПАСИБО и низкий поклон ВСЕМ нашим медалистам и ВСЕМ их тренерам !
СПАСИБО тем людям
(родителям,меценатам,спонсорам, федерациям по видам спорта, чиновникам из МинСпорта и НОК – тем КТО ПОМОГАЛ) кто был с ними рядом и помогал.
Я , лично я, сильно расстроен.
Но, я понимаю сколько стоит подготовить спортсмена способного конкурировать за Олимпийские медали и за 1 место.
Есть небольшой опыт.
Почему плохой результат – пусть анализируют те кому это положено – НОК, Федерации по видам спорта, областные спорткомитеты, Министерство Спорта.
Уверен в одном – надо точно что-то менять.
Скорее.
Менять, а не переставлять.
Уверен и в другом – талантов способных биться за Честь,Флаг и Гимн Украины у нас хватает.
Им не хватает ДЕНЕГ, не хватает финансирования.
Государство САМО эту проблему не решит в ближайшее будущее.
Мне "за державу обидно" (с).
Я – харьковчанин, меня интересует мой город и мой регион.
У меня болит...
Я не хочу и не буду ("лидером революции") главным ,руководителем Фонда или еще чего-либо в том, что я хотел бы попробовать реализовать.
С Вами.
Найти в Харьковской области 30-40 бизнесменов, которые помогут Харьковским спортсменам способным получить Олимпийскую лицензию и бороться за МЕДАЛИ для Украины в Париже 2024.
Я обещаю в течение 2х месяцев сделать глубокий анализ для Харьковского бизнеса тех спортсменов-харьковчан ,которые способны драться за медали в Париже.
Позову Вас к себе в Супериор выпить со мной бокал вина-пива-водки, постараюсь квалифицированно и аргументированно убедить Вас взяться помогать 1 бизнесмен (компания) – 1 спортсмен.
Не для Президента Зеленского, не для НОК, не для МинСпорта, не для чиновников – для Украины.
Это непередаваемое чувство, когда твой спортсмен на пьедестале, и в честь него
( а значит немножечко и тебя поднимают Флаг Украины и играет Гимн).
Это счастье.
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