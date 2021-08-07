Только цифры.

Худшая Олимпиада для Украины за время независимости.

Год\место проведения\зол\сер\бронза\итого\место в командном зачете-

1996-Аталанта-9+ 2 +12=23 /9

2000-Сидней 3+10+10=23/21

2004 Афины 8+ 5+ 9=22/13

2008 Пекин 7+ 4+ 11=22/12

2012 Лондон 5+ 4+ 10=19/14

2016 Рио 2+ 5+ 4=11/31

2020 Токио 1+ 5+ 12=18/43

"БРОНЗА"

12.

Синхронное плавание.

2 медали.

Дуэт-

-Марта Федина

-Анастасия Савчук

Команда-

-Марина Алексиева

-Владислава Алексиева

Видео дня

-Екатерина Резник

-Алина Шинкаренко

-Ксения Сидоренко

-Елизавета Яхно

-Марта Федина

-Анастасия Савчук

Каноэ.

- Людмила Лузан

Фехтование.

- Игорь Рейзлин

Дзю-до.

-Дарья Билодид

Греко-римская борьба

-Алина Черкасова

-Ирина Коляденко

Теннис.

-Элина Свитолина

Лёгкая атлетика.

-Ярослава Магучих

Каратэ.

-Станислав Гаруна

Плавание .

-Михаил Романчук

Стрельба.

Команда-

-Елена Костевич

-Олег Омельчук

"СЕРЕБРО"

5.

Бокс.

-Александр Хижняк

Каноэ.

Команда-

-Анастасия Четверикова

-Людмила Лузан

Греко-римская борьба.

-Парвиз Насибов

Плавание.

-Михаил Романчук

Каратэ.

-Анжелика Терлюга

"ЗОЛОТО" -1

ЖАН БЕЛЕНЮК.

СПАСИБО и низкий поклон ВСЕМ нашим медалистам и ВСЕМ их тренерам !

СПАСИБО тем людям

(родителям,меценатам,спонсорам, федерациям по видам спорта, чиновникам из МинСпорта и НОК – тем КТО ПОМОГАЛ) кто был с ними рядом и помогал.

Я , лично я, сильно расстроен.

Но, я понимаю сколько стоит подготовить спортсмена способного конкурировать за Олимпийские медали и за 1 место.

Есть небольшой опыт.

Почему плохой результат – пусть анализируют те кому это положено – НОК, Федерации по видам спорта, областные спорткомитеты, Министерство Спорта.

Уверен в одном – надо точно что-то менять.

Скорее.

Менять, а не переставлять.

Уверен и в другом – талантов способных биться за Честь,Флаг и Гимн Украины у нас хватает.

Им не хватает ДЕНЕГ, не хватает финансирования.

Государство САМО эту проблему не решит в ближайшее будущее.

Мне "за державу обидно" (с).

Я – харьковчанин, меня интересует мой город и мой регион.

У меня болит...

Я не хочу и не буду ("лидером революции") главным ,руководителем Фонда или еще чего-либо в том, что я хотел бы попробовать реализовать.

С Вами.

Найти в Харьковской области 30-40 бизнесменов, которые помогут Харьковским спортсменам способным получить Олимпийскую лицензию и бороться за МЕДАЛИ для Украины в Париже 2024.

Я обещаю в течение 2х месяцев сделать глубокий анализ для Харьковского бизнеса тех спортсменов-харьковчан ,которые способны драться за медали в Париже.

Позову Вас к себе в Супериор выпить со мной бокал вина-пива-водки, постараюсь квалифицированно и аргументированно убедить Вас взяться помогать 1 бизнесмен (компания) – 1 спортсмен.

Не для Президента Зеленского, не для НОК, не для МинСпорта, не для чиновников – для Украины.

Это непередаваемое чувство, когда твой спортсмен на пьедестале, и в честь него

( а значит немножечко и тебя поднимают Флаг Украины и играет Гимн).

Это счастье.

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