Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отстранение спортсменов своей страны на международной арене из-за войны в Украине. По мнению Лукашенко, это делается Международным олимпийский комитетом (МОК) исключительно с целью лишить Беларусь и Россию присутствия в мире по всем направлениям.

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"Тема главная — задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще", – цитирует Лукашенко Белта.

Диктатор не понимает, за что должны страдать "невинные белорусы".

"Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах — он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: "Давай войну, давай убивай?" Они же этого не делали. При чем тут они [спортсмены]?" — возмутился Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля прошлого года исполком Международного олимпийского комитета выразил решительное осуждение нарушения олимпийского перемирия правительством России и Беларуси, которая способствует вторжению РФ в Украину и призвал международные федерации отменить или перенести все соревнования, запланированные странах-агрессорах.

16 сентября прошлого года МОК начал работу над возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям.

Президент МОК Томас Бах расстроился из-за отстранения россиян и белорусов. Он заявил, что войну в Украине "не начинали российский народ, российские спортсмены, Олимпийский комитет России или члены МОК в России".

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