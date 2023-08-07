'Хотите отнять наши победы': Лукашенко заявил о заговоре в мировом спорте против России и Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал отстранение спортсменов из стран-агрессорок от международных соревнований попыткой "вычеркнуть сильных конкурентов". Диктатор повторил нарративы кремлевской пропаганды о так называемых традиционных ценностях, которые культивируют РБ и Россия.

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Об этом Лукашенко заявил на открытии в Минске Игр стран СНГ, пишет информационное агентство РИА "Новости". В соревнованиях, уровень которых уже высмеяли в сети, принимают участие представители 22-х стран, а глава РБ выразил уверенность, что к ним приковано внимание всего мира.

"Как бы ни стремились мировые заправилы – озлобленные, но бессильные, – убежден, они нас тоже сейчас видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы", – сказал Лукашенко.

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