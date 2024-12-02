Хотела в шоу-бизнес и нравилась красавчикам: как в юности выглядела Ярослава Магучих. Редкие фото

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих накануне получила очередное признание – украинка была назвала лучшей легкоатлеткой года в мире в небеговых дисциплинах. Уроженка Днепра побила рекорд планеты, который еще 37 лет назад установила Стефка Костадинова из Болгарии, взяла "золото" Олимпиады и выиграла сезон Бриллиантовой лиги.

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В интервью порталу "Чемпион" Магучих призналась, что в 11 лет хотел бросить занятия спортом и сосредоточиться на вокале и музыке. Однако карьеру будущей звезды легкой атлетики спасла Татьяна Степанова – тренерка, которая убедила Ярославу посвятить себя прыжкам в высоту.

"Даже не знаю, что было бы, если бы мы тогда не встретились. Вместо бегать барьеры я все же решила прыгать, потому что мне нравилась атмосфера, когда все собираются в секторе, есть три попытки на каждую высоту. А ведь еще полет. Я даже сейчас время от времени представляю себя птичкой, лечу над планкой где-то в небе – это очень круто", – рассказала спортсменка.

Также она вспоминала, что в спорт пришла в семь лет и сначала бегала на короткие дистанции с барьерами, хорошо училась в школе, а в 11-м классе была отличницей.

Ярослава пользовалась вниманием парней. "Мне с детства нравились разные мальчишки. В первую очередь симпатизировала красавчикам, как это часто бывает в школе. Я тоже нравилась мальчикам, на уроках мне постоянно передавали записочки с нарисованными сердечками", – вспоминала Магучих до этого.

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Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих произвела фурор своим внешним видом на церемонии World Athletics Awards 2024 в Монако.

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