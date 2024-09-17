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"Хороните своих и чужих": Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,5 т.
'Хороните своих и чужих': Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство в "политизации спорта", повторив традиционные и нелепые нарративы кремлевской пропаганды. Это высказывание вызвало насмешки и откровенный троллинг со стороны болельщиков.

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"Запад занимается без преувеличения спортивной агрессией, как и многими другими агрессиями, включая дипломатическую. Россия хочет, чтобы спорт был полностью вне политики, в то время как Всемирное антидопинговое агентство и МОК объединяют свои усилия с тем, чтобы окончательно выхолостить принципы Олимпийской хартии и окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада во всех мыслимых областях человеческой жизни", – заявил Лавров в интервью псевдоинформационному агентству ТАСС.

"Хороните своих и чужих": Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте
"Хороните своих и чужих": Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте

Читатели портала Sports.ru отметили, что глава МИД РФ откровенно лицемерит, ведь именно в России спортсмены являются сотрудникам силовых структур, откровенно поддерживают режим диктатора Владимира Путина и становятся депутатами. Болельщики также напомнили Лаврову о преступной войне против Украины.

"Хороните своих и чужих": Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте

"Лучше одно Олимпийское движение похоронить, чем столько людей", "Лошадке новую партию мидбортом из Аргентины подвезли", "Если это так, зачем нам его труп?", "Не так, как вы хороните своих и чужих", "И именно в раиси спорт – это продолжение политики. Где весь "профессиональный" спорт существует на госденьги, "спортсмены" ходят с ксивами пыневиков", "Да-да, пчелы против меда. Российские чиновники более всех в мире используют спорт для политики", – пишут в комментариях.

"Хороните своих и чужих": Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте
"Хороните своих и чужих": Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте
"Хороните своих и чужих": Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте

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