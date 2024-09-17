'Хороните своих и чужих': Лаврова жестко поставили на место в сети после слов об агрессии Запада в спорте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство в "политизации спорта", повторив традиционные и нелепые нарративы кремлевской пропаганды. Это высказывание вызвало насмешки и откровенный троллинг со стороны болельщиков.

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"Запад занимается без преувеличения спортивной агрессией, как и многими другими агрессиями, включая дипломатическую. Россия хочет, чтобы спорт был полностью вне политики, в то время как Всемирное антидопинговое агентство и МОК объединяют свои усилия с тем, чтобы окончательно выхолостить принципы Олимпийской хартии и окончательно поставить спорт на службу интересам сохранения гегемонии Запада во всех мыслимых областях человеческой жизни", – заявил Лавров в интервью псевдоинформационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru отметили, что глава МИД РФ откровенно лицемерит, ведь именно в России спортсмены являются сотрудникам силовых структур, откровенно поддерживают режим диктатора Владимира Путина и становятся депутатами. Болельщики также напомнили Лаврову о преступной войне против Украины.

"Лучше одно Олимпийское движение похоронить, чем столько людей", "Лошадке новую партию мидбортом из Аргентины подвезли", "Если это так, зачем нам его труп?", "Не так, как вы хороните своих и чужих", "И именно в раиси спорт – это продолжение политики. Где весь "профессиональный" спорт существует на госденьги, "спортсмены" ходят с ксивами пыневиков", "Да-да, пчелы против меда. Российские чиновники более всех в мире используют спорт для политики", – пишут в комментариях.

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