Толкатель ядра из паралимпийской сборной России Денис Гнездилов выдал бредовую фантазию о том, что в западных странах активно поддерживают террористическое государство РФ и его главаря Владимира Путина. Спортсмен в патриотичном угаре отметил, что спокойно себя чувствует в так называемом нейтральном статусе.

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Об этом Гнездилов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Что интересно, свои слова участник будущей Паралимпиады-2024 и чемпион Токио-2020 произнес в Москве. Повторяя нарративы искривленной реальности россиян, легкоатлет отметил, что перед турниров в Париже у него "все кипит".

"Появляется еще больше упорства, стремления победить. Внутри все кипит. Нейтральный статус? Мы в нем давно, и так в Токио было. Что мы тут можем поделать? Ничего. Все знают, кто мы и откуда. Если будет медаль, то она приедет в Россию. Все иностранцы нас называют русскими. Только нам нельзя это самим говорить. А многие иностранцы ходят в футболках с надписью "Россия" и фотографией нашего президента Владимира Путина. Так что все путем", – сказал Гнездилов.

Отметим, что в Паралимпийских играх 2024 года примут участие 90 россиян. Они будут выступать под нейтральным флагом, им запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр, а кроме того, результаты представителей РФ не пойдут в медальный зачет.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист Дмитрий Губерниев внезапно пришел к выводу, что мировой спорт прекрасно себя чувствует без российских спортсменов на международных турнирах.

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