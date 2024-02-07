'Ходили как крысы': чемпион ОИ из РФ пожаловался на то, что россиянам устроили 'дикий ад' в спорте

Российский конькобежец Руслан Захаров назвал "диким адом" Олимпийские игры в китайском Пекине, где представители РФ "ходили как крысы". Победитель Игр в Сочи-2014 пожаловался на якобы предвзятое отношение к сборной страны, забыв о том, что была вскрыта государственная система допинга РФ.

Об этом Захаров заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 36-летний уроженец Горького, который выступал в шорт-треке, а затем перешел в конькобежный спорт, наехал на президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, организация которого не разрешила россиянину участвовать в ОИ-2018.

"На Играх в Сочи я как будто чувствовал, взял от этих Игр все – открытие, закрытие, ходил в форме своей сборной. С тех пор такого не было. В Пекине ходили как крысы – тише воды, ниже травы. Дикий ад. Я до сих пор не могу понять, в какой момент это произошло. Я за этот период успел ввязаться в авантюру и сменил вид спорта, отобравшись на Игры‑2018, но Томас Бах забыл меня пригласить", – сказал Захаров.

Ранее "олимпийский чемпион на территории РФ" бобслеист Александр Зубков обвинил МОК в "политическом заказе" из-за того, что его поймали на допинге.

Напомним, что по итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи была разоблачена государственная система по употреблению запрещенных веществ российскими спортсменами, что признавал даже кремлевский диктатор Владимир Путин. После пересмотра результатов ОИ РФ лишили 11 медалей.

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