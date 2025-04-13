'Хочешь – не хочешь, но... ' Песков признался, что происходит дома с Навкой

Дмитрий Песков рассказал, как его работа изменила поведение супруги – по его словам, Татьяна Навка начала интересоваться политикой. Олимпийская чемпионка Турина начала регулярно смотреть новости, хотя раньше этим не интересовалась. Песков добавил, что теперь Навка стала "патриотом второй степени" и "со всей пролетарской жесткостью" критикует, по её мнению, недостаточную защиту Владимира Путина.

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Кроме того пресс-секретарь Кремля признался, что Навка, зарабатывает больше него. По его словам, несмотря на "очень хорошую зарплату", её доходы ощутимо выше.

Российский пользователи соцсетей и форумов высмеяли, такие откровения усатого прессека. Один из комментаторов с иронией назвал Пескова "усатой содержанкой" и предположил, что Навка зарабатывает не так уж самостоятельно.

Другой пользователь заметил, что если верить словам Пескова, то быть патриотом теперь означает просто смотреть телевизионные новости. Некоторые писали, что Навка получает доходы за счёт государственных грантов, к распределению которых может быть причастен сам Песков.

Многие ставили под сомнение правдивость его слов. Один из комментаторов саркастически поинтересовался, кто вообще верит, что Песков живёт на "секретарскую" зарплату. Другие вспоминали о дорогостоящих часах, в которых Песков появлялся на публике, и о спортивной арене, названной в честь Навки.

По мнению юзеров, речь идёт о "творческом семейном подряде", а происходящее больше похоже на коррупционную схему, чем на честно заработанные деньги.

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