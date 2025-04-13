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"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
900
'Хочешь – не хочешь, но... ' Песков признался, что происходит дома с Навкой

Дмитрий Песков рассказал, как его работа изменила поведение супруги – по его словам, Татьяна Навка начала интересоваться политикой. Олимпийская чемпионка Турина начала регулярно смотреть новости, хотя раньше этим не интересовалась. Песков добавил, что теперь Навка стала "патриотом второй степени" и "со всей пролетарской жесткостью" критикует, по её мнению, недостаточную защиту Владимира Путина.

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Кроме того пресс-секретарь Кремля признался, что Навка, зарабатывает больше него. По его словам, несмотря на "очень хорошую зарплату", её доходы ощутимо выше.

"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой

Российский пользователи соцсетей и форумов высмеяли, такие откровения усатого прессека. Один из комментаторов с иронией назвал Пескова "усатой содержанкой" и предположил, что Навка зарабатывает не так уж самостоятельно. 

"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой
"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой
"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой

Другой пользователь заметил, что если верить словам Пескова, то быть патриотом теперь означает просто смотреть телевизионные новости. Некоторые писали, что Навка получает доходы за счёт государственных грантов, к распределению которых может быть причастен сам Песков.

"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой
"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой

Многие ставили под сомнение правдивость его слов. Один из комментаторов саркастически поинтересовался, кто вообще верит, что Песков живёт на "секретарскую" зарплату. Другие вспоминали о дорогостоящих часах, в которых Песков появлялся на публике, и о спортивной арене, названной в честь Навки. 

"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой
"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой
"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой
"Хочешь – не хочешь, но... " Песков признался, что происходит дома с Навкой

По мнению юзеров, речь идёт о "творческом семейном подряде", а происходящее больше похоже на коррупционную схему, чем на честно заработанные деньги.

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