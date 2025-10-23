После финала Thunderpick World Championship 2025 почему-то прокатилась волна хейта в адрес главной национальной киберспортивной команды – NAVI. Вместо аплодисментов за пять карт чистого адреналина и серебро на большом LAN мы увидели шквал сарказма, который дополнительно раздул один футбольный твит. Но треш-ток – это традиционное национальное шоу, а результат и контекст – это реальность: NAVI сыграли историческую серию против FURIA, а не "слили" турнир. Ниже – почему хейт здесь неуместен и что на самом деле стоит увидеть в этом поражении.

Финал Thunderpick World Championship 2025 – это не "слив", а серия, за которую не стыдно. NAVI прошли группу через Imperial и Aurora, в плей-офф убрали The MongolZ и остановились лишь на пятой карте против FURIA. Серебро на LAN и $60 тыс. призовых – результат, за которым стоит системная игра.

Да, был камбэк соперника с 0:2 до 3:2. Такие реверс-свипы в финалах bo5 – редкие и болезненные, но именно они отличают большие серии от проходных матчей. HLTV четко зафиксировал: FURIA выгрызла титул, взяв три решающие карты подряд, – следовательно, речь о микроадаптации и выдержке, а не "недостатке скилла" у NAVI.

Относительно "твитов от звезд". Неймар подколол клуб после финала – нормальная часть шоу, особенно когда до этого NAVI пошутили под счет 7:1. Это классический трэш-ток, а не экспертиза со сцены CS2. Кстати, сам Неймар формально связан с FURIA, он президент их команды в Kings League Brazil. Так что это скорее пиар собственного "футбольного филиала", чем холодная аналитика матча.

Контекст тоже важен: бразильцы сейчас в пиковой форме: второй LAN-трофей за месяц и статус фаворитов на Мейджор в Будапеште. Проиграть такой машине в пяти картах – не позор, а получение опыта перед следующими стартами.

А теперь о "длинной игре". За месяц до Мальты NAVI выиграли StarLadder StarSeries Fall в Будапеште, чисто закрыв NIP 2:0 в финале. Это означает стабильность формы и то, что команда умеет доводить турниры до конца – просто в Мальте сильнее оказался соперник.

Про "украинскую идентичность" – не хайп. На StarSeries впервые именно украиноязычная трансляция стала самым популярным языком турнира. Это результат многолетней работы сообщества вокруг NAVI и всего нашего киберспорта. Хейт в соцсетях работает против этого тренда, поддержка – усиливает.

И о будущем, которое делается сегодня. Ядро CS2 в NAVI уже омолаживается за счёт академии: летом 18-летнего Drin "makazze" Shaqiri подняли из NAVI Junior в основу. Это не разовая история, а часть клубной философии – воспитывать и интегрировать своих. Здесь уместно вспомнить и инвестора: Максим Криппа – мажоритарный владелец клуба с 2018 года; ставка на системные инвестиции, в частности в академию, – именно о том, чтобы "завтра" приходило из "вчерашних" юниоров.

Теперь к конструктиву вместо токсичности. Вопросы на домашку – менеджмент пауз, экономика в клатч-спотах, готовые ответы на агрессивный темп бразильцев. Это все корректируется тренировками и разборами, а не потоками оскорблений в комментариях.

Итак, вперед, а не назад. Уже в официальном заявлении клуб анонсировал следующий старт – IEM Chengdu в конце октября. Серия на Мальте дала и хайп, и уроки. Возьмем одно, отработаем другое – и пойдем дальше с холодной головой.

Поэтому расклад простой: хейт – это шум. Команда – это процесс. Академия и инвестиции – это будущее. А Неймар... ну, он написал твит и пошел праздновать свое. Наше дело – поддержать своих, чтобы в следующую решающую пятую карту заходить не со скролом чужих подколов, а с верой в собственный таглайн – Born to Win.