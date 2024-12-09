Харлан провела первый турнир после победы на ОИ-2024: какой результат показала украинка

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан неудачно выступила на первом для себя турнире после победы на Играх в Париже-2024. Наша соотечественница на этапе Гран-при во французском Орлеане заняла 17-е итоговое место, проиграв уже во втором круге.

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В 1/32 финала турнира 34-летняя саблистка из Николаева, которая была посеяна под третьим номером, в упорной борьбе с минимальным счетом одолела итальянку Алессию Ди Карло – 15:14.

А на следующем этапе украинка схлестнулась с Юлией Чеслар из Польши. Харлан сумела сотворить камбэк под конец дуэли, но все же проиграла два решающих укола 14:15 и вылетела с турнира.

Таким образом, наша спортсменка набрала шесть очков в общий зачет сезона, финишировав за пределами топ-15. Еще две украинки на турнире – Елизавета Мельничук и Дарья Гонцова – вылетели после стартовых поединков и остались без набранных пунктов.

Отметим, что в минувшем сезоне Харлан в Орлеане добыла "серебро". Тот этап Гран-при открыл для украинки феноменальный сезон, апофеозом которого стало завоевание двух медалей Олимпийских игр в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан отреагировала на выборы президента Международной федерации фехтования (FIE).

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