Харлан прекратила выступления на ОИ в Токио, сенсационно проиграв первую схватку

Украинская фехтовальщица на сабле Ольга Харлан неожиданно уступила китаянке Ян Хенъюй в 1/16 финала Олимпиады в Токио. Первая схватка на соревнованиях закончилась для нашей соотечественницы поражением со счетом 12:15.

Украинка с самого начала захватила лидерство и стала наращивать преимущество, оторвавшись от соперницы на четыре укола (6:2), однако представительница Поднебесной не собиралась сдаваться. Китайская спортсменка выдала серию из шести попаданий подряд и ушла на перерыв, выигрывая 8:6.

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После короткой паузы Харлан начала подбираться к Хенъюй и в какой-то момент снова вышла вперед (11:10), но ей не удалось развить свой успех. Напротив, ее соперница выдала серию из четырех уколов подряд, а затем спокойно довела дело до победы.

Отметим, что перед Олимпиадой в Токио букмекеры считали украинскую фехтовальщицу фавориткой турнира на саблях. Ее шансы на "золото" спортивные аналитики оценили коэффициентом 2,00.

Харлан является олимпийской чемпионкой 2008 года в командных соревнованиях, дважды бронзовой призеркой в индивидуальном разряде (ОИ-2012 и ОИ-2016). Также на ее счету четыре победы на чемпионатах мира и шесть – на первенствах Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на счету сборной Украины две бронзовых награды на Олимпиаде в Токио. В первый день третье место на турнире по дзюдо добыла Дарья Белодед.

А во второй ее успех повторил Игорь Рейзлин, выигравший утешительный финал в индивидуальной шпаге.