Харлан показала, что делала во время российского ракетного обстрела 5 августа. Фото

Прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан часть субботы, 5 августа, провела в ванной. У себя в Instagram 32-летняя олимпийская чемпионка выложила снимок, сделанный во время массированной ракетной атаки российских оккупантов.

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В кадре измученная саблистка ждет окончания воздушной тревоги.

"Летять, суки. Не игнорируйте!" – подписала Ольга фотографию из импровизированного бомбоубежища.

Уже на следующий день Харлан рассказала, что отправилась на тренировку, однако спортзал был закрыт. В результате Ольге пришлось заниматься дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа, Россия запустила крылатые ракеты "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря и сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования

Силы противовоздушной обороны Украины за две волны атак РФ 5 и 6 августа сбили 57 ракет и дронов. Всего же войска страны-агрессора РФ запустили в сторону украинских регионов 70 средств воздушного нападения.

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