Харлан перед Олимпиадой-2020 призналась в самом большом страхе

Ольга Харлан уже не раз становилась лучшей в мире. В декабре прошлого года она в пятый раз возглавила рейтинг лучших фехтовальщиц планеты. Но стабильные результаты только заряжают украинку на новые достижения.

На фоне других фехтовальщиц Ольгу отличает не только стиль - сама спортсменка характеризует его как более "мужской", и говорит, что значительное внимание уделяет скорости. Другая характерная черта спортсменки - долгие годы высоких результатов. Но как оставаться в топе и сохранять мотивацию, уже имея большой список достижений? Если верить Ольге, ее рецепт - гореть делом во всех возможных смыслах.

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"Фехтование - это моя жизнь и я занимаюсь им уже почти 21 год. Это моя работа, хобби, страсть. Долго без фехтования я не могу. В подготовке к соревнованиям я провожу около часов 8 в зале. Часа три утром, затем между тренировками, еще индивидуальные уроки и так далее. Это часов 8 в целом. 2 тренировки в день. Бывает 3. Плюс психологическая подготовка", - комментирует спортсменка.

Конечно, перед ответственными соревнованиями процесс тренировок меняется. По словам Харлан, чем ближе к соревнованиям, тем больше в "рационе" саблистки тренировок по тактике и технике, а также спаррингов. Процесс зависит от специфики турнира. Атлетка говорит, что обычному зрителю пока сложно уловить все нюансы спорта, но прогресс есть, особенно за последние 5 лет.

"Мне кажется, фехтование особое тем, что это необычный вид спорта. К сожалению, не все даже понимают, что происходит на дорожке. Только сейчас люди начали понимать, что есть такой спорт. Но мне нравится, что этот спорт необычный. Когда ты встречаешь человека, а он говорит, что занимался фехтованием год, я говорю: "Вау! Почему? Как?" Не так просто этот спорт найти, не так просто в нем остаться... Возможно, еще через 5 лет люди будут знать, что есть три вида оружия и как они отличаются."

Даже множество побед и годы опыта не гарантируют спортсмену отсутствии новых челленджев и страхов. И Харлан отмечает, что большинство из них - в голове.

"Самый большой страх в фехтовании - это наверное страх проигрыша. То, что не очень полезно чувствовать. Ты автоматически начинаешь задумываться об этом. А если я проиграю? А вдруг что-то пойдет не так? И, наверное, еще страх падения. Потому что, когда ты на пике, падать очень больно", - комментирует Харлан.

Но спортсменка подходит к возвращению крупных спортивных соревнований с запалом. Она, как и многие другие профессиональные атлеты, возвращается на дорожку после 1,5 года без соревнований. "Это будет сложно. Но это будет интересно", - добавляет она.