Тяжелая артиллерия Украины: Харлан и Билодид начинают борьбу за 'золото'

Сегодня, 29 июля, борьбу за олимпийские награды Парижа-2024 начали сразу трое топ-фаворитов сборной Украины – саблистка Ольга Харлан, дзюдоистка Дарья Белодид и прыгун в воду Алексей Середа. Также большие шансы на награду у нашей сборной по спортивной гимнастике.

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10 МЕТРОВ НАД ВОДОЙ. Первым в борьбу вступает самый молодой чемпион Европы в истории прыжков в воду 18-летний Алексей Середа. Правда, не один, а в тандеме с Кириллом Болюхом. Таким составом ребята выигрывали медали двух последних чемпионатов мира в прыжках с 10-метровой вышки – "серебро" и "бронзу". Поэтому считались претендентами на награды Олимпиады, хотя сразиться за "золото" с китайским тандемом им и другим вряд ли удастся.

Волнует и форма Алексея, травмированного накануне Олимпиады: "Первые два-три месяца мешало, не мог делать почти все упражнения на руку, прыгать тоже не мог". Поэтому для подстраховки пришлось взять в Париж 14-летнего Марка Гриценко. Но уже в столице Франции Середа подтвердил, что готов к соревнованиям.

Но даже если с наградой в синхроне у Алексея не сложится, то у него еще будет попытка в индивидуальных скачках с 10-метровой вышки, где он также является призером чемпионата мира.

ФИНАЛЬНЫЙ УКОЛ. Для Ольги Харлана французская Олимпиада уже пятая в карьере. На первой в Пекине-2008 18-летняя спортсменка из Николаева стала чемпионкой в команде, вырвавшей в последней дуэли победу у представительницы Китая. Харлан тогда находилась в отличной форме, но согласно жребию турнира в личной шпаге не проводилось, поэтому украинка не смогла сразиться и за личное "золото".

Лондон-2012 принес Ольге персональную награду, но не совсем ту, что хотелось – только "бронзу". А Рио-2016 закончилось для многократной чемпионки мира и Европы командным серебром. В огромной коллекции наград украинки не хватало только личного олимпийского "золота", которое она надеялась выиграть в Токио-2020 и, скорее всего, уйти из спорта и сосредоточиться на личной жизни.

Но из-за коронавируса игры в Японии пришлось перенести на год, что несколько выбило из колеи Ольгу. Разлука с любимым, проживающим в Италии, сложности с подготовкой через карантин отразились на спортсменке, впервые вернувшейся с главных стартов без награды. Это был тяжелый удар, Харлан даже собиралась закончить карьеру. Но небольшой перерыв, а затем и полномасштабная война с РФ изменили ее мнение.

Харлан со своей жесткой критикой войны и российского руководства быстро стала одним из рупоров Украины в спорте, а после своей дисквалификации на чемпионате мира за нежелание пожимать руку агрессорке Ольга стала героиней нации. И сегодня в Париже у нее, пожалуй, последний шанс на личное золото. Накануне "бронзу" у мужчин выиграл ее любимый Луиджи Самеле и, хочется верить, это тоже вдохновит легендарную фехтовальщицу.

Попытка №2. Из-за непростых испытаний прошла за последнее время и самая молодая в истории чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид. На прошлых Играх в Токио от нее ждали только "золота", ведь до этого она легко расправлялась со своими соперницами. Но перенос Олимпиады на 2021 год спутал и ее планы. Остаться в старой категории было все труднее из-за роста и веса спортсменки, а для адаптации для новой потребовалось время.

Последние три года Дарья искала себя в весе до 57 кг и, наконец, в 2024-м, как раз накануне Олимпиады выиграла чемпионат Европы, вновь подарив своим фанатам надежду на "золото" Игр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Харлан раскритиковала МОК за допуск россиян к Олимпиаде-2024.

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