Харьковские фигуристы подняли зал во Франции под Джамалу и 'Червону калину', а потом снялись с чемпионата мира. Видео

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выдали самый эмоциональный и трогательный прокат в первый день соревнований танцевальных пар на чемпионате мира-2022 во Франции. После выступления харьковчан зал в Монпелье аплодировал стоя, а некоторые с трудом сдерживали слезы.

Уже буквально при подготовке к чемпионату украинцы поменяли музыку своего ритм-танца. И вместо вариаций "Hit the Road Jack" начинали под хит Джамалы "1944", а вторую половину программу откатали под народную песню "Ой у лузі червона калина" в исполнении у Андрея Хлывнюка.

Вместо привычных ярких костюмов ребята выступали в футболках в цветах национального флага с надписью "Украина". Было видно, как танцоры прожили этот номер, помня о войне в Украине и бомбардировках родного Харькова. А в глазах Александры еще при выходе стояли слезы.

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Зал в Монпелье, где на трибунах оказалось немало украинских флагов, аплодировал стоя и выражал поддержку нашей стране в борьбе с Россией своими надписями на сине-желтых плакатах.

Отметим, что украинские наставники не смогли выехать на чемпионат мира в Монпелье, поэтому ранее Назарова и Никитин выводили на короткую программу нашего одиночника Ивана Шмуратко, а сегодня он поддерживал ребят на месте для тренера.

За свое выступление Александра и Максим получили 67,70 балла – на два больше, чем на февральской Олимпиаде-2022 в Пекине, и шли на 16 месте перед произвольным танцем. Но затем снялись с турнира.

Фигуристы из Харькова не имели возможности полноценно готовиться к чемпионату из-за нападения России, поэтому решили отказаться от дальнейшей борьбы.

"У нас было три дня на подготовку, и мы успели изменить только ритмичный танец. На изменения в произвольном не хватило времени, а кататься с уже поставленным к этому сезону на музыку из мюзикла "Мулен Руж" было неприемлемо с моральной точки зрения", – объяснил Никитин в комментарии для сайта УФФК.

Лидируют после римт-танца олимпийские чемпионы-2022 Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы откатались просто невероятно и установили новый мировой рекорд – 92,73 балла.

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