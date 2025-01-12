Хабиба Нурмагомедова выгнали из самолета, сняв с рейса в Лос-Анджелес. Видео

Знаменитый боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса Лас-Вегас - Лос-Анджелес. 36-летний россиянин летел на турнир UFC 311, который запланирован на 18 января, чтобы посмотреть бой своего друга Ислама Махачева, но его вывели из самолета после спора с бортпроводницей.

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По словам очевидцев, Хабиб занял место у аварийного выхода, что требует готовности помочь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Стюардесса, следуя протоколу, спросила его, сможет ли он оказать помощь. Нурмагомедов не смог дать однозначный ответ.

После этого произошел следующий диалог:

Стюардесса: Мы не позволяем вам сидеть на этом месте в ряду у аварийного выхода. Если вы отказываетесь пересесть, то вам придется покинуть самолет.

Нурмагомедов : Это несправедливо.

Стюардесса: Да, это решение принимает экипаж. Когда вас спрашивали, знаете ли вы правила, вы ответили "да".

Нурмагомедов : Это нечестно.

Стюардесса: Я не собираюсь продолжать этот спор. Я вызову старшего бортпроводника. Вы можете пересесть на другое место или вас выведут с самолета. Какой вариант вы выбираете?

Нурмагомедов : Ладно, вызывайте старшего.

Стюардесса: Хорошо, я позову старшего, и, возможно, потребуется подключить охрану. Вы согласны?"

В ответ Нурмагомедов решил сострить, задав вопрос "У вас есть наггетсы?

Как сообщал OBOZ.UA, в свое время Василий Ломаченко получил множество негативных отзывов от соотечественников после его совместных фотографий с российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым. Украинец снялся в обнимку с уроженцем Махачкалы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 285 в Лас-Вегасе.

Отметим, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова сдал положительный допинг-тест после победы на турнире Bellator 300, где побил американца Брента Примуса и вышел в финал гран-при в легком весе. Спортсмен был дисквалифицирован.

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