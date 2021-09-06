Хабиб заявил, что рефери спас жизнь Конору во время их боя в 2018 году

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что рефери Херб Дин спас жизнь Конору МакГрегору во время их боя в 2018 году. Россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде противостояния.

В интервью на YouTube-канале iAmTheBay Хабиб напомнил, что судья с трудом сумел разнять двух бойцов. Спортсмен из РФ признался, что выходил на поединок как на войну.

"Если честно, я считаю, что Херб Дин спас Конору жизнь. Это 100%. Представьте, что бы он делал, если бы не вмешался рефери? Я словил его. Он начал стучать по моей руке, но я держал его. Чтобы освободить МакГрегора, Дину пришлось отдирать его рывком. Мне этого не хватило. Меня это расстроило, поскольку я настраивался на войну", – заявил Нурмагомедов.

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Напомним, что последний бой Хабиба в UFC состоялся в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи и завершился его досрочной победой. После поединка россиянин неожиданно объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая голливудская актриса Меган Фокс раскрыла неизвестные подробности драки, которую Нурмагомедов устроил после противостояния с МакГрегором.