Хабиб станет тренером экс-чемпиона UFC

Российский экс-боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов выразил желание тренировать бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Люка Рокхолда.

Как сообщает издание TMZ, американец занимался со спортсменом из РФ на протяжении долгих лет, а сейчас Хабиб окончательно решил завершить карьеру и попытаться проявить себя в новом амплуа. Нурмагомедов и Люк на неделю отправятся в Лас-Вегас, после чего последний даст окончательный ответ россиянину.

"Хабиб серьезно задумался о роли тренера. Он хочет внести большой вклад в мое возвращение. Нурмагомедов собрался бороться за титул "Лучшего тренера года". Он хочет стать следующей большой фигурой в этом деле, пойти по стопам своего отца. Я думаю, что Хабиб готов к этому", – рассказал Рокхолд.

Отметим, что в последний раз американец выходил в октагон в июле 2019 году, когда проиграл Яну Блаховичу нокаутом во втором раунде. На его счету 16 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава UFC Дэйна Уайт назвал противостояние, в котором будет разыгран титул чемпиона промоушена в легком весе. Ранее этот пояс принадлежал Хабибу.