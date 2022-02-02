Гутцайт рассказал о реакции украинских олимпийцев на совет, как общаться с россиянами

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что после патриотического онлайн-совещания, на котором объяснил, как себя вести с россиянами на Олимпийских играх, украинские спортсмены выразили в ответ единодушное согласие. В Минспорта посоветовали нашим атлетам публично не общаться с россиянами и не находиться рядом с их государственной символикой.

В тоже время Гутцайт признался, что он и его Министерство может только рекомендовать, но не заставлять.

"Никто из спортсменов не сказал, что чего-то не понимает. Все согласились и услышали от нас этот месседж. Нужно контролировать ситуацию, чтобы не было никаких провокаций", – цитирует Вадима Марковича Tribuna.com.

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Гутцайт прокомментировал позицию фристайлиста Александра Абраменко, который дал понять, что не будет на пьедестале сторониться россиянина.

"Мне очень жаль, потому что мы видим, сколько погибает наших ребят. Я понимаю, что есть многолетняя дружба между спортсменами, тренирующимися вместе. Но надо понимать, что на соревнованиях это конкуренты. Это страна, с которой мы воюем. Необходимо разделять", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гутцайт считает, что наши спортсмены смогут пробиться на пьедестал на зимних Олимпийских играх, которые с 4 по 20 февраля пройдут в Китае. 50-летний бывший фехтовальщик рассчитывает на успехи в биатлоне и фристайле.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не нашел нарушений в решении украинских властей рекомендовать своим спортсменам не общаться с россиянами на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Таким образом организаторы соревнований ответили на истерию в России по поводу запрета "братания".

Напомним, что на ОИ-2020 в Токио разгорелся большой скандал после совместного фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене.

19-летняя Магучих завоевала бронзовую медаль в секторе по прыжкам в высоту.

Сразу после этого днепрянка сфотографировалась в обнимку с победительницей – россиянкой Марией Ласицкене.

Заместитель министра обороны Анна Маляр тогда заявила, что с Ярославой, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, проведут разговор из-за этого снимка.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратист Станислав Горуна не сумел сдержать эмоции, комментируя скандал вокруг фотографии, опубликовав матерный пост в Facebook.

Украинские пользователи Facebook остались крайне недовольны такими словами Горуны. Под постом каратиста в социальной сети было оставлено более 3 тысяч комментариев.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк осудил травлю Магучих за фото с россиянкой.

12 августа Ярослава впервые прокомментировала ситуацию, отметив, что в ее фотографии не было никакого политического подтекста.