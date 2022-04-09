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Гутцайт объяснил, почему фигуристку-звезду ОИ-2022 исключили из сборной Украины после начала войны с Россией

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Гутцайт объяснил исключение Шаботовой

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал решение дисквалифицировать фигуристку Анастасию Шаботову из сборной Украины. В интервью ICTV чиновник объяснил это тем, что 16-летняя уроженка Москвы уехала после начала войны уехала в Россию.

С 24 февраля Шаботова отказалась как-либо осуждать вторжение в нашу страну. Единственное, что она сделала, это на 25-й день вторжения РФ разместить нейтральный пост в Instagram, где общими фразами призвала к миру.

При этом Шаботова отказалась называть Россию агрессором, также не вспомнив про Украину.

Шаботова призвала к миру
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"До этой войны, мы давали российским спортсменкам возможность выступать за сборную Украины. Она классно выступала на Олимпиаде. Но потом, она осталась жить в России. Поэтому мы приняли решение исключить ее из сборной Украины и на этом все. Мы закончили. Мы понимаем, что спортсмены живут там но ничего не говорят против, просто молчат, то они поддерживают. А если поддерживают, то ей не место рядом с нашими спортсменами", – отметил Гутцайт.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Токио Шаботова произвела настоящий фурор. Фигуристка для своего выступления надела наряд с элементами национального украинского орнамента, а в качестве музыкального сопровождения выбрала нетленное произведение Николая Леонтовича.

В командном первенстве фигуристов Украина заняла последнюю 10-ю строчку и досрочно завершила выступление на Играх в Пекине.

Отметим, что 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова, по информации СМИ, выступала на Олимпиаде-2020 в Пекине без своего личного тренера.

Шаботова раньше выступала за Россию

17 марта Шаботова лайкнула пост знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко о войне в Украине.

Лайк Шаботовой под постом Плющенко

Плющенко у себя в Instagram выложил видео, в котором, в частности, отметил необходимость "спецоперации" в Украине.

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