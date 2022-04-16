Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что международная изоляция российского фигурного катания крайне негативно скажется на общий уровень этого вида спорта в мире. По словам супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова лишь благодаря спортсменам РФ фигурное катание было интересно для зрителей.

Навка подчеркнула, что происходящее с отстранением российских спортсменов и дисквалификацией федераций, это огромная ошибка.

"Много потеряет фигурное катание в мире без российских спортсменов. Оно загнивало, но только благодаря российским фигуристам держалось на плаву. А сейчас, я думаю, совсем будет неинтересно в мире. Очень многие закончили – японцы, американцы", – сказала Навка в интервью СЭ.

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В комментариях болельщики высмеяли такие слова бывшей фигуристки о величии российского спорта. Юзеры со стебом напоминают, что в одиночном мужском катании представитель РФ занял на Олимпиады в Китае 15-е место.

Другие шутят, что старая методичка про "загнивающий запад" давно не появлялась в эфире.

Фанаты отмечают, что в стране грядут большие проблемы и через несколько лет никто не вспомнит от отстраненных фигуристах.