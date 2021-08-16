Грузинский паралимпиец сломал ребро охраннику гостиницы в Токио и может быть отстранен от Игр

Член грузинской паралимпийской сборной был арестован после нападения на охранника в токийском отеле. По итогам конфликта дзюдоист сломал ребро своему 60-летнему оппоненту.

Как сообщает издание KyodoNews, спортсмен отшвырнул сотрудника службы безопасности гостиницы, в результате чего тот получил серьезную травму. Имя грузина не называется.

Дзюдоист и его соотечественники находились на карантине в отеле после того, как один из членов их национальной команды сдал положительный тест на коронавирус. Охранник стал жертвой нападения после того, как сделал замечание спортсменам, которые шумели и распивали алкогольные напитки.

Видео дня

Ожидается, что грузинский паралимпиец не сможет выступить на Играх. Организаторы собираются отстранить его от соревнований в столице Японии и отправить домой.

Напомним, что Паралимпиада-2020 была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 24 августа по 5 сентября 2021-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 июля по 8 августа в Токио прошли Олимпийские игры. Сборная США вырвала первое место в общем зачете, сумев обойти Китай в последний день соревнований.

Украина финишировала на 44-м месте с 19 медалями.