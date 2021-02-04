Грузинский боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову. Видео

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили разбил голову после того, как решил нырнуть в прорубь.

На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал видео прыжка, после которого он был вынужден незамедлительно отправиться в больницу. По словам грузина, в какой-то момент он почувствовал, как с него начала слезать кожа.

"Был прекрасный день, и я решил потренироваться, устроив пробежку в парке. В один момент я увидел водоем и решил нырнуть в него, подумав, что на моем пути окажется только снег и вода. Оказалось, что все замерзло, а изо льда торчали ветки деревьев. Как только я пробил твердую поверхность, то почувствовал, как моя кожа начинает отваливаться. Нет ничего больнее, чем процесс пришивания ее назад. Сейчас со мной все хорошо. Чувствую себя отлично", – рассказал о произошедшем Двалишвили.

30-летний Мераб провел 16 поединков в смешанных единоборствах и выиграл 12 из них. В UFC он выступает с 2017 года. Грузинский боец начал с двух поражений, а в пяти следующих боях триумфовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в противостоянии с американцем Рикки Саймоном Двалишвили рискнул жизнью ради победы, но проиграл.