'Грубо кинула, надула, обманула'. Сбежавшую в Испанию Исинбаеву нашли чем 'придавить' в России

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, обосновавшаяся в Испании и старающаяся дистанцироваться от российской политики, оказалась в центре внимания со стороны российской налоговой. Как сообщает SHOT, Федеральная налоговая служба требует от Исинбаевой 1 130 123 рубля (~12 200 долларов США)

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При этом, несмотря на переезд за границу и заверения в "мирной жизни на Тенерифе", спортсменка, как выяснилось, недавно приобрела элитную недвижимость в Москве стоимостью около 76 миллионов рублей.

Это несоответствие вызвало шквал негодования среди комментаторов в соцсетях. Пользователи пишут, что Исинбаева "всё получила от режима", будучи на госдолжностях и плотно сотрудничая с Министерством обороны, а затем "грубо кинула, надула, обманула", воспользовавшись статусом, связями и бюджетными потоками — и спокойно уехала в Испанию, оставив долги.

"На шесте она эту ФНС вертела", — язвят в комментариях. Другие называют её "мастером мягкой посадки" и указывают, что подобные "тихие побеги" — это только начало массового исхода приближённых к власти, чьи интересы давно уже не в России.

Напомним, что последний раз 42-летняя Исинбаева была в России в январе этого года, когда приехала из Испании в Волгоград на церемонию прощания со своим тренером. Евгений Трофимов скончался 3 января на 81-м году жизни.

Как сообщал OBOZ.UA титулованная спортсменка в 2023-м сбежала жить на Тенерифе, а позже отреклась от армии РФ и Путина, назвав россиян неудачниками.

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