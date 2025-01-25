Громкий скандал из-за мобилизации в сборной! Вице-чемпионы Украины отказались возвращаться в страну из Италии после международного турнира по каратэ

Федерация карате Украины исключила из национальной команды вице-чемпионов страны – супругов Евгения и Дарью Пилипюк за то, что они не вернулись в Украину после участия в турнире в Венеции. Организация планирует добиться их пожизненной дисквалификации в рамках Всемирной федерации карате, а также лишения почётных спортивных званий.

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По мнению Федерации, действия спортсменов нанесли ущерб репутации украинского карате. Евгения обвиняют в уклонении от мобилизации (статья 336 ККУ), а его жену – в соучастии.

Дарья заявила, что эти обвинения несправедливы, так как она не может отвечать за поступки мужа.

Решение Федерации

В Федерации заявляют, что Евгений и Дарья не выполнили своих обязательств – они должны были вернуться в Украину после соревнований до 11 декабря 2024 года. Вместо этого супруги остались за границей, а позже приняли участие в турнире в Грузии.

Дарье также предъявляют претензии за участие в турнирах без разрешения Федерации и за нарушение правил мобилизации.

Позиция Дарьи

18-летняя спортсменка утверждает, что обвинения против неё беспочвенны. Она подчеркнула, что:

Во время выезда в Венецию она не входила в состав сборной Украины и участвовала в соревнованиях как частное лицо за свой счёт.

Она не находится на воинском учёте, так как является матерью маленького ребёнка (1 год и 5 месяцев).

Её клуб "Лидер" отказался от неё, и её запрос на переход в другой клуб остался без ответа.

Дарья считает, что Федерация принимает решения предвзято, не предоставляя ей возможности защитить свою позицию.

Позиция Евгения

Евгений Пилипюк признал, что нарушил правила, оставшись за границей, но отметил, что его жена не виновата. По его словам, она не знала о его намерении не возвращаться в Украину, и все поездки они оплачивали самостоятельно.

Он также обвинил президента Черновицкой федерации карате Александра Пикулина в попытке заработать на оформлении отсрочки от мобилизации, что, по словам Евгения, не увенчалось успехом.

Ответ Федерации

Александр Пикулин, тренер Евгения, подчеркнул, что спортсмены нарушили правила, не вернувшись в Украину. Он добавил, что такие поступки бросают тень на всю сборную, особенно на фоне трагедий других спортсменов, которые погибли на фронте.

Дарья назвала слова Пикулина клеветой, утверждая, что всегда была на связи и не скрывалась, как это утверждает тренер.

В комментариях к публикации "Суспільного" в Instagram Дарья Пилипюк заявила, что сейчас находится в Черновцах и что у неё не было установленного срока возвращения в Украину. Она также считает несправедливым предложение лишить её всех спортивных наград, подчёркивая, что её достижения не имеют отношения к поступкам её мужа. Однако на вопрос о том, вернулся ли Евгений Пилипюк из-за границы, спортсменка не ответила.

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