Громкий скандал. Перспективный российский фигурист, сбежавший в США, оказался извращенцем. У него сорван главный дебют в Америке

23-летнего фигуриста Ивана Десятова отстранили за сутки до его выступление на крупнейшем соревновании Skate America. Как сообщает "Спорт-Экспресс" причиной отстранения стал сексуальный контакт с несовершеннолетней девушкой. По информации источников, на момент событий ей еще не исполнилось 16 лет.

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Десятов ранее представлял Россию и Беларусь, а с 2023 года выступающий за США в танцах на льду.

Его карьера началась в России, где он выступал с партнершами Анной Богомоловой и Ириной Хаврониной. Позже, перейдя в Беларусь, он продолжил карьеру, а в 2023 году решил представлять США, где его партнершей стала Изабелла Флорес. Пара заняла третье место на турнире CS Golden Spin of Zagreb в 2023 году.

19 октября он был временно отстранен от соревнований Американским центром безопасного спорта из-за обвинений в ненадлежащем поведении. Из-за этого пара пропустила участие в этапах Гран-при. До этого Десятов и Флорес показали хорошие результаты, в том числе в чемпионате США, где они заняли 7-е место в 2024 году.

Десятов и Флорес поженились в августе 2022 года - всего через 2 месяца после приезда уроженца Москвы в Америку. Родители Флорес сыграли важную роль в поддержке его карьеры, помогая с расходами на тренировки и лед в США.

Обвинения, связанные с его отстранением, повлияли на его дальнейшую карьеру, и будущее Десятова в спорте остается под вопросом.

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