Григорий Козловский: в очередной раз молодежь 'Руха' получила замечательный результат в Европе

Воспитанники Академии движения выиграли престижные международные соревнования Interliga среди категорий U-12 и U-13.

Основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский поздравил воспитанников с победой и пожелал молодым спортсменам дальнейших успехов.

"Друзья, есть классный повод, чтобы порадоваться за нашу Академию! Горжусь нашими питомцами! "Руховцы" торжествовали в международном чемпионате Interliga! В очередной раз молодежь "Руха" получила отличный результат в Европе и продемонстрировала качественную работу нашей Академии! Гордимся нашими юношами, которые демонстрируя интересную и яркую игру, одерживают важные победы для украинского футбола. Удачи вам, ребята, ведь еще большие победы у вас впереди", – сказал Григорий Козловский.

На групповой стадии чемпионата "руховцы" были сильнее польских "Заглембе", "Шленск", "Вислу", а также чешских "Спарту" и "Баник".

Воспитанники Академии "Руха" сыграли в матчах финала четырех, в которых определялся победитель престижного международного чемпионата Interliga. Решающие матчи прошли в чешском Остраве.

В финальных поединках "Рух" U-13 выиграл со счетом 2:1 у венгерского "Гонведа" U-13, с аналогичным счетом уступил польскому "Гурнику" U-13 с "Забже", а также со счетом 2:1 "желто- черные" выиграли у венской "Аустрии" U-13.

"Движение" U-12 со счетом 4:2 победило "Гонведа" и со счетом 2:0 – "Гурник". В то время как "Аустрии" львовяне уступили со счетом 0:1.

В шести матчах воспитанники Академии "Руха" одержали 4 победы (разница мячей 11-7). Набрав 12 очков, "желто-черные" стали триумфаторами международных соревнований.

Ранее в рейтинг Golden Boy Football Benchmark попали сразу два игрока ФК "Рух". Богдан Слюбик занимает в этом рейтинге 67-е место, а Евгений Пастух – 82-е место. Оба игрока "желто-черных" являются единственными украинцами среди 100 номинантов на престижную награду.

CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы. Рейтинг возглавил львовский ФК "Рух", учредителем которого является Григорий Петрович Козловский, с показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" – 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга – 42,7.

А в апреле ФК "Рух" стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards, которая присуждается тем футбольным клубам, которые добились особых успехов в работе с молодежью и сформировали успешные проекты развития.

Григорий Козловский добавил, что футбольная Академия и ФК "Рух" и дальше будут делать все, чтобы улучшать свои результаты и одерживать новые победы.