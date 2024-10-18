'Граждане по копейке собирают...' Воина ВСУ возмутили призовые медалистам Олимпиады-2024

Старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Иван Черный с позывным "Берлин" выразил возмущение из-за многомиллионных призовых медалистам Олимпийских игр. По мнению Героя Украины, это выглядит совершенно неуместно в условиях полномасштабной войны России против нашей страны.

Видео дня

Об этом Черный заявил в интервью изданию "Телеграф". По словам воина, именно защитники страны делают возможным то, что спортсмены могут соперничать на международных турнирах, тренироваться за границей, а простые украинцы в это же время собирают донаты на нужды ВСУ.

"А вручение спортсменам сертификатов на миллионы гривен… Простые граждане по копейке собирают на нужды армии, а государственные чиновники раздают сумасшедшие средства профессиональным спортсменам, имеющим возможность заниматься своим делом, ездить на международные соревнования и вообще неплохо зарабатывать себе на жизнь… И эту возможность им дают ребята, стоящие и погибающие на фронтах. Не знаю, когда у нас будет порядок. К сожалению, надеяться, что его наведут люди с удостоверениями участников боевых действий, не стоит", – сказал Черный.

Отметим, что ранее олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих вспомнила о реакции воинов ВСУ на ее донаты после Олимпиады-2024.

Государство выплатило призерам Игр во Франции 1 млн 670 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих вместе с другими знаменитыми спортсменами посетила воинов нашей страны, которые проходят реабилитацию после ранений на войне против российских агрессоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!