Градский рассказал, как спортсменам России "ударить по щеке всему миру"

Певец и композитор Александр Градский предложил спортсменам России вместо запрещенного национального гимна на Олимпиадах и чемпионатах мира исполнять "Боже, Царя храни".

По словам артиста, если бы вместо гимна была эта композиция, в олимпийском лагере был бы фурор.

"Важна именно мелодия. "Боже, Царя храни" нужно исполнять без текста. Было бы шикарно. Был бы удар по щеке всему миру. Напомнить им, сволочам, кто мы есть", – сказал Градский в интервью Metaraiting.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить запрещенный гимн РФ, знаменитой советской песней "Катюша".

Напомним, что 14 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал полный текст своего решения, в котором обвинил власти РФ в "сокрытии сокрытия" допинговой схемы России.