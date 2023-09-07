Готовятся 'дать бой': в России началась паника из-за вечного отстранения от Паралимпиад

Международный паралимпийский комитет (МПК) якобы собирается навсегда приостановить членство России в организации. Соответствующее голосование должно состояться во время генеральной ассамблеи, которая запланировано на 27 сентября в Бахрейне.

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Об этом в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. При этом он пригрозил "дать бой генассамблеи МПК" и сделать все, чтобы представители страны-агрессорки выступили на Играх-2024 в Париже.

"МПК успокоиться не может: 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому МПК", – сказал Рожков.

Отметим, что членство России в МПК было приостановлено после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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