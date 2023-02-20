"Готов поехать на Донбасс": в России, которая "воюет против войск НАТО", разнесли чемпиона ОИ Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал под шквал хейта после того, как раскритиковал судейство юниорского чемпионата России по фигурному катанию. Бывший спортсмен заявил, что из-за несправедливого арбитража его воспитанницы могут сменить спортивное гражданство и выступать за другие страны.
В ответ известный хореограф Алексей Железняков обвинил Плющенко в предательстве, комментируя высказывания фигуриста для пропагандистского информационного агентства "Р-Спорт". Он вызвался поехать в Украину, где Россия "воюют против войск НАТО", а чемпион Игр 2006 и 2014 годов хочет отправить своих спортсменов под флаги стран альянса.
"Что касается слов Евгения Плющенко, объясните это тем парням, которые сидят в окопах, когда прилетел снаряд – и тебя нет. Ты, Женя, подумал, что сказал? Мои друзья там сейчас воюют против войск НАТО. А ты под другой флаг готов своих детей отправить. Я сейчас готов поехать на Донбасс. А ты обещал. Ну что, страшно?" – сказал Железняков.
Ранее Плющенко вызвал гнев болельщиков после того, как заявил, что готов выступить на турнире в Москве исключительно за гонорар в размере 10 миллионов рублей (134 000 долларов).
Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Плющенко, назвавший вторжение РФ в Украину "защитой наших территорий", отметился фразой "как я могу прийти в чужой дом".
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