'Господи, ей самой-то не стыдно?' Захарова стала посмешищем в сети после своего выступления

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что международное спортивное движение деградирует из-за действий стран Запада. По мнению Захаровой, в своем стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники "не брезгуют самыми низменными приемами"

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Российский дипломат даже перечислила тем, чем якобы занимается Международный олимпийский комитет: подкупы, угрозы, и шантаж в адрес НОК, подстрекательства, организации слежек за российскими атлетами, дискриминацииа.

"Мы убеждены, что подобные действия наносят ущерб всему мировому спортивному сообществу, ведут к деградации всего мирового спортивного движения. Отстраняя сильнейших участников и тем самым снижая уровень конкуренции, международные структуры тормозят развитие мирового спорта. Теряется зрелищность и зрительский интерес к соревнованиям", – сказала официальный представитель МИД РФ в интервью "Матч ТВ".

Такой пассаж российской чиновницы вызвал настоящую истерику у ее соотечественников.

"Почему ей вообще микрофон дают? Понятно, как она свой пост получила, но всем показывать это зачем?", "Господи, ей самой-то не стыдно?", "Наверно, поручение от Лаврова, каждый день строчить от том, как Россиюшку гнобят загнивающие", - не сдерживают эмоций в сети.

Российские любители спорта напоминают, кто начал войну в феврале 2022 года.

"А давайте мочить соседей из-за того что у них другой политический путь, и при этом развлекаться играть в всякие игры, проводить концерты. Ведь умирать это дело молодых и бедных. А богатые и пожилые требуют и хотят зрелищ и кровища", – стебутся юзеры.

Болельщики также припомнили Захаровой ее увлечения алкогольными напитками.

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