Горнолыжница получила тяжелую травму на Олимпиаде-2022, заглушив криками от боли комментаторов. Видео

Французская горнолыжница Камиль Черутти сильно напугала своих поклонников, когда во время спуска на скорости около 100 км в час потеряла равновесия и улетела в ограждение. Инцидент случился на соревнованиях по скоростному спуску среди женщин на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В одном из поворотов 23-летняя француженка допустила ошибку, которая и привела к падении.

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Упав, Черутти получила тяжелое повреждение, и несколько секунд громко кричала от боли. В какой то момент ее крики звучали громче, чем речь комментатора.

В результате происшествия турнир был на некоторое время приостановлен, пока горнолыжницу эвакуировали с трассы.

В госпитали у Камиль был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, а также повреждение внутреннего мениска правого колена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в квалификации по сноуборд-кроссу серьезную травму получила Маэва Эстевес из Андорры.

Первый раз девушка упала еще на старте. Однако тогда она не набрала высокую скорость и смогла продолжить выступление. А вот второе падение – в полете на спину – оказалось гораздо более жестким. Тем не менее 26-летняя Эстевес смогла самостоятельно подняться и уйти с трассы. Хотя позже ее таки госпитализировали.

Интересно, что Маэва – одна из трех спортсменок своей страны на Играх-2022. На церемонии открытия Олимпиады она несла национальный флаг.

Уже в 1/8 финала произошло двойное столкновение. Чешка Вендула Гопьякова наехала своим бордом на доску россиянки Кристины Пауль, после чего упала, ударившись спиной и головой.

Отметим, что 7 февраля американская горнолыжница Нина О'Брайен во время соревнований в гигантском слаломе не удержалась на трассе и упала, пролетев несколько десятков метров.