Горнолыжница на скорости 150 км/ч улетела с трассы, не сдержав крики от боли. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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3,0 т.
Кайса Викхоф Ли

Норвежская горнолыжница Кайса Викхоф Ли получила серьезные повреждения во время падения на этапе Кубка мира по супергиганту, который проходил в Валь-ди-Фасса (Италия).

Кайса Викхоф Ли

Во время своего заезда 22-летняя спортсменка не смогла удержаться на трассе и упала, покатившись по склону. Скорость Кайсы в этот момент была порядка 150 км/ч.

Норвежка несколько раз ударилась головой, остановившись лишь врезавшись в защитное ограждение. После падения она стала кричать от боли, держась за ногу.

Чтобы доставить пострадавшую в госпиталь, спасателям пришлось вызывать вертолет.

Эвакуация спортсменки

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых перспективных горнолыжниц США Жаклин Уайлз получила кошмарные травмы во время этапа Кубка мира по скоростному спуску в Гармиш-Пантеркирхене.

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