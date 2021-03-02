Горнолыжница на скорости 150 км/ч улетела с трассы, не сдержав крики от боли. Видео

Норвежская горнолыжница Кайса Викхоф Ли получила серьезные повреждения во время падения на этапе Кубка мира по супергиганту, который проходил в Валь-ди-Фасса (Италия).

Во время своего заезда 22-летняя спортсменка не смогла удержаться на трассе и упала, покатившись по склону. Скорость Кайсы в этот момент была порядка 150 км/ч.

Норвежка несколько раз ударилась головой, остановившись лишь врезавшись в защитное ограждение. После падения она стала кричать от боли, держась за ногу.

Чтобы доставить пострадавшую в госпиталь, спасателям пришлось вызывать вертолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых перспективных горнолыжниц США Жаклин Уайлз получила кошмарные травмы во время этапа Кубка мира по скоростному спуску в Гармиш-Пантеркирхене.