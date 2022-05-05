"Гнилой и трусливый народ". Чемпионка Украины рассказала, что сделала со знакомыми россиянами после начала войны

Чемпионка Украины по дзюдо Ирина Киндерская, которая в 2017 году приняла гражданство Азербайджана, но продолжает тренироваться в Киеве, рассказала, что в первые дни начала войны пыталась достучаться до знакомых российских спортсменов. 30-летняя уроженка Хмельницкого разочаровалась в россиянах, осознав, что это абсолютно неадекватные личности, удалив все контакты с ними.

Ирина поражена, что ее собеседники з РФ настолько боятся совершить какой-нибудь стоящий поступок. Особенно это ярко контрастирует с азербайджанцами.

"Русские – гнилой народ. Они боятся наказания за то, что они высказывают свое мнение. Азербайджанцы, с которыми я разговаривала, с которыми они явно назвали вещи своими именами, были готовы помочь тому, что они могли", – цитирует Ирину "Суспильне".

Видео дня

Титулованная дзюдоистка умоляла российских спортсменок как-то высказать свой протест, показывала им видео с прилетами ракет и взрывами, но в ответ слышала лишь страх.

"Они сказали: "Ира, мы все люди против. Если вам что -то нужно – напишите. Но что мы можем сделать?" – вспомнила свое общение титулованная атлетка.

В ответ на просьбу выйти на улицы с плакатами, они отказались из-за страха быть посажеными в тюрьму.

"Вас посадят, а нас могут убить каждую секунду. Это выбор, это ваш президент, вы несете ответственность за него, и только вы можете остановить это", – писала им экс-украинка.

Киндзерской хватило примерно на неделю.

"Я удалила всех своих друзей из России на своем телефоне и социальных сетях. Я понял, что они были гнилыми людьми, и я больше не хочу иметь с ними какую-либо связь", – подытожила спортсменка.

Напомним, что чемпионка Украины по дзюдо (2008, 2010) Ирина Кендзерская завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 78 кг.