76-летняя Ирина Винер объявила о своей отставке с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который она занимала 24 года. Это случилось после обострения конфликта с Алиной Кабаевой – олимпийской чемпионкой и основательницей частной академии "Небесная грация", которую называют близкой к Владимиру Путину.

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Противостояние между Винер и Кабаевой особенно проявилось во время Игр БРИКС в 2024 году, когда судейство соревнований вызвало скандал. Гимнастки Винер получили более высокие оценки, в то время как спортсменкам из "Небесной грации" Кабаевой, по словам главного судьи, баллы занижали. В результате первая заняла Лала Крамаренко из школы Винер, а воспитанница Кабаевой Мария Борисова осталась второй.

После этого спора Министерство спорта России приняло несколько решений, направленных против Винер. Всероссийская федерация художественной гимнастики, которую она возглавляла 15 лет, была ликвидирована, а сама Винер исключена из Совета по развитию физической культуры и спорта. Ее место заняла исполнительный директор "Небесной грации" Марина Шпехт, что еще больше укрепило влияние Кабаевой.

12 февраля Винер заявила, что покидает свой пост наставника российской команды, не назвав официально причин. Титулованный специалист призналась, что теперь сосредоточится на передаче опыта молодым тренерам.

Кто займет пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, пока неизвестно. Винер в течение двух десятилетий считалась ключевой фигурой в этом виде спорта, воспитав нескольких олимпийских чемпионок, включая саму Кабаеву. Теперь же ее вынудили уйти после "переворота", организованной "любовницей Путина".

По данным Wall Street Journal и российского центра "Досье", Алина Кабаева является матерью младших детей Владимира Путина. Разные источники утверждают, что у них двое или трое сыновей.

После начала войны в Украине против Кабаевой были введены санкции со стороны Великобритании, США, ЕС, Канады, Швейцарии и Австралии. Эти меры объяснялись ее "близкими отношениями" с президентом России.

Сам Путин, который развелся с Людмилой Путиной в 2013 году, никогда публично не признавал связь с Кабаевой. Кремль также неоднократно отрицал информацию о наличии у них общих детей.

Три года назад Кабаева основала ассоциацию и академию художественной гимнастики "Небесная грация", расположенную в образовательном центре "Сириус". Этот кластер был создан в 2014 году по инициативе Путина. После этого она вновь стала активно появляться в публичном пространстве.

В декабре 2024-го Винер пожаловалась на то, что война РФ против Украины негативно влияет на демографию в стране-агрессорки. При этом приспешница диктатора Владимира Путина в патриотичном угаре позорно призвала и дальше поддерживать убийства людей.

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