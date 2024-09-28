Главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона. Видео

41-летний капитан 1-го ранга Евгений Витютнев скончался во время марафона "Мосты Владивостока". Главный штурман Тихоокеанского флота РФ почувствовал себя плохо 28 сентября во время забега и сошел с дистанции. Ему срочно понадобилась помощь медиков, однако откачать мужчину не удалось, сообщает Baza.

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Факт смерти подтвердили в Минздраве Приморья, однако ее причина пока не называется. Сообщается, что перед стартом участники марафона проходили медкомиссию.

Инцидент случился на спуске с ул. Окатовой в сторону "Радиоприбора", недалеко от старта на 5 км. Перед Окатовой идет затяжной подъем – один из сложнейших участков марафона.

"Мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Евгений Витютнев был профессионалом своего дела", — заявил глава закрытого административно-территориальное образования Фокино в Приморском крае России Александр Баранов.

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