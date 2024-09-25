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Глава USADA в беседе с пранкерами проговорился, что будет с теми, кто выступит на "Олимпиаде Путина"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Глава USADA в беседе с пранкерами проговорился, что будет с теми, кто выступит на 'Олимпиаде Путина'

Спортсмены, выступившие на "Всемирных Играх дружбы", не смогут попасть на Олимпиаду. Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

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Мероприятие, которое было личной инициативой Путина, должно было стать альтернативной ОИ-2024. Соревнования изначально планировались на 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако их перенесли на 2025 год.

"Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией, вы не сможете участвовать в Олимпийских играх", – сказал Тайгерт.

Глава USADA в беседе с пранкерами проговорился, что будет с теми, кто выступит на "Олимпиаде Путина"

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправила приглашения некоторым спортивным федерациям Украины выступить на так называемых Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подверг жесткой критике российские власти за проведение в сентябре нынешнего года так называемых Игр дружбы. Организация, возглавляемая Томасом Бахом, обвинила представителей РФ в политизации спорта и использовании атлетов в целях пропаганды.

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