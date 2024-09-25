Глава USADA в беседе с пранкерами проговорился, что будет с теми, кто выступит на 'Олимпиаде Путина'

Спортсмены, выступившие на "Всемирных Играх дружбы", не смогут попасть на Олимпиаду. Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

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Мероприятие, которое было личной инициативой Путина, должно было стать альтернативной ОИ-2024. Соревнования изначально планировались на 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако их перенесли на 2025 год.

"Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией, вы не сможете участвовать в Олимпийских играх", – сказал Тайгерт.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправила приглашения некоторым спортивным федерациям Украины выступить на так называемых Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) подверг жесткой критике российские власти за проведение в сентябре нынешнего года так называемых Игр дружбы. Организация, возглавляемая Томасом Бахом, обвинила представителей РФ в политизации спорта и использовании атлетов в целях пропаганды.

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