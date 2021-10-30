Гимнастки, победившие Россию на Олимпиаде, всей сборной внезапно завершили карьеру

Спортсменки сборной Болгарии по художественной гимнастике, завоевавшие "золото" в групповых упражнениях на Олимпийских играх-2020, завершили карьеру. Об этом у себя в Instagram написала Симона Дянкова, вместе с которой в Токио выступали Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Эрика Зафирова.

Сборная Болгарии не смогла выступить на чемпионате мира в японском Китакюсю, снявшись с турнира 26 октября. Причиной стала серьезная травма Лауры Траатс.

"Наша соревновательная карьера окончена. Здесь, в Японии – стране, где сбылась наша самая большая мечта. Мы счастливы. Да, мы были готовы к новому бою и хотели закончить как следует, но суждено было случиться по-другому" – написала Дянкова.

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Симона не знает, сколько спортивный мир будет помнить их успех, да это не имеет значения.

"Для меня важно, что все эти эмоции я запомню навсегда, они всегда будут со мной и будут напоминать мне, что когда человек чего-то очень хочет, не сдается, упорно и терпеливо следует своей мечте, независимо от всего и всех, то для него нет невозможного", – отметила болгарка.

Спортсменка призналась, что им пора закрыть эту страницу жизни.

"Я буду скучать по ковру! Я буду скучать по публике, я буду скучать по соревнованиям, но больше всего я буду скучать по своей команде! Мы были достаточно сумасшедшими, чтобы захотеть чего-то сильного и быть очень преданных своему делу! Мы доказали всему миру, что это возможно! Нам было круто соревноваться вместе", – эмоционально добавила олимпийская чемпионка.

Под конец Дянкова пожелала удачи всем гимнасткам различных стран.

"Желаю успехов всем сборным и отдельным спортсменам. В спорте огромное значение имеет человеческий фактор. Помните, что первое место ни за кем не зарезервировано, боритесь за него, делайте это с честью и достоинством", - подытожила гимнастка.

Напомним, что сборная Болгарии по художественной гимнастике впервые в истории победила на Олимпийских играх-2020, завоевав "золото" в групповом многоборье. Россия не согласилась со своим вторым местом, подав протест.

Проверка, проведенная и в индивидуальном турнире и в многоборье не нашла никаких признаков предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских Играх-2020 победила Линой Ашрам. 22-летняя израильтянка на 0,15 балла опередила представительницу России Дину Аверину.

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления с предметом.

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.