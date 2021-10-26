Гимнастка обвинила российские СМИ во лжи после скандала с медалью ЧМ

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в абсолютном первенстве Ангелина Мельникова выступила с заявлением по поводу ситуации с лишением ее золотой медали за вольные упражнения. По словам 21-летней уроженки Воронежа, многие российские издания перекрутили ее слова, желая раздуть скандал.

Об этом россиянка рассказала на своей странице в Instagram. Девушке приписывают цитаты, которые она не говорила. На самом деле, она остается в хороших отношениях с японкой Маи Мураками, которой передали "золото" после пересмотра результатов.

"Многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Строить из себя жертву я не буду и не собираюсь. Я все конструктивно расписала в посте. Ни обвинений, ни обид, ни жалости", – подытожила Мельникова после обращения к Мураками.

Видео дня

Ангелина привела пример искажения ее слов. "Все видят и знают, как я уважаю Маи. Лучше бы поднимали ажиотаж, что ни один российский канал не показал спортивную гимнастику", – покритиковала СМИ девушка.

Напомним, после просмотра видеоповтора судьи повысили на 0,1 балла оценку Мураками и отдали ей "золото". Мельникова получила серебряную награду.

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