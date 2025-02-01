Гигантский осетр 'съел' российскую синхронистку в Китае. Видео

В аквариуме Xishuangbanna Primitive Forest Park в китайской провинции Юньнань осетр напал на 22-летнюю синхронистку Марию Зеленину, работавшую там аниматором. Рыба повредила глаз и потянула мышцы шеи у россиянки.

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Инцидент произошел, когда спортсменка, исполнявшая роль русалки, плавала в аквариуме среди других крупных рыб. Осетр, длина которого достигала 5 метров, неожиданно заглотнул ее голову, сорвав очки и проглотив носовой зажим. Девушка потеряла ориентацию в воде, но опыт позволил ей вовремя выбраться на поверхность.

После инцидента администраторы океанариума компенсировали Марии 700 юаней (~97$) и решили убрать всех рыб из аквариума. Несмотря на полученные травмы, она заявила, что не боится продолжать работать и планирует вернуться к выступлениям.

Аквариум, в котором произошел инцидент, является частью крупного пресноводного комплекса с рыбой, обитающей в реках Меконг и Янцзы. Местные власти пытались скрыть подробности происшествия, запрещая Марии обсуждать его, однако видео с нападением осетра было размещено на китайской версии TikTok — Douyin.

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