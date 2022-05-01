Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский впервые прокомментировал дисквалификацию российского гроссмейстера Сергея Карякина, который еще в 2009 году отказался от украинского гражданства и в свое время вступил в движение "Putin Team". Двукратный победитель командного чемпионата мира в составе России (2013 и 2019) 21 марта открыто поддержал полномасштабное нападение РФ на Украину.

Сутовский в интервью "Матч ТВ" заявил, что нельзя одновременно кричать на каждом углу "спорт должен быть вне политики" и так же часто говорить о поддержке войны, как делает это Карякин. Чиновник уверен, что это наносит серьезный ущерб шахматному миру и именно поэтому последовало такое наказание.

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Сутовский опроверг рассказы российской пропаганды про то, что поступок ФИДЕ является русофобским.

"У меня было несколько острых публичных дискуссий с западными коллегами, которые предлагали отстранить всех россиян от шахмат. Считаю такой подход неправильным и, несмотря на критику в свой адрес, отстаиваю эту позицию", – поведал Сутовский.

В комментариях российские болельщики всячески поддержали высказывания чиновника.

Фанаты отмечают, что израильтянин отлично "умыл долдона с буковкой зю".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карякин получил порцию оскорблений в интернете от российских болельщиков после своего доноса на Сhess.com. Популярный портал для онлайн-игры в шахматы 24 февраля стал недоступен в России.

Несколькими днями ранее Карякин обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс.