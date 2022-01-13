Кличко ездил в гости к Санта Клаусу, а Белодед не смогла покататься на лыжах: где зимой отдыхают украинские спортсмены

Зимние праздники подходят к своему концу. В канун Старого Нового года догуливали свои отпуска и звезды украинского спорта. И хоть некоторые из-за пандемии не стали покидать пределы страны, многие все-таки решились на дальние перелеты и отправились на Мальдивы, в Таиланд и даже Лапландию.

Смотрите в подборке OBOZREVATEL, где титулованные украинские спортсмены предпочитают проводить новогодние и рождественские праздники.

Владимир Кличко. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко хоть уже давно не ребенок, но тоже решил сходить в гости к Санта Клаусу. И не в какую-нибудь украинскую резиденцию. Перед Новым годом боксер отправился домой к волшебному старику – в Лапландию. Заодно попал в Финляндии на северное сияние.

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Дарья Белодед. Красавица-дзюдоистка Дарья Белодед призналась, что впервые за долгое время ей захотелось провести зимний отпуск в снежном месте, а не в теплых краях. Двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2020 отправилась в Швейцарию.

"Если раньше меня привлекал только пассивный отдых – лежать на пляже, загорать и кушать, то сейчас меня очень тянет на активный отдых – много пеших прогулок по городу, в который приехала, чтобы максимально окунуться в его культуру и колорит", – написала Белодед в Instagram.

Хотела бы дзюдоистка еще на лыжах покататься: "Но профессиональный спорт обязывает беречь себя. Хотя, я задумалась о том, что, если кататься аккуратно и спускаться не с сильно крутых трасс, то почему бы и нет. А Швейцария мне очень понравилась, за 4 дня успела побывать в четырех разных городах. Больше всего впечатлил Монтре, необыкновенно красивый город".

Александр Усик. Чемпион мира в супертяжелом весе сразу по трем престижным версиям Александр Усик проводит время с семьей в Карпатах, демонстрируя уже приличный уровень катания на горных лыжах. О подготовке к реваншу с Энтони Джошуа он пока не думает, но в горах провел поединок против снежной пушки, пытаясь справиться с ее напором.

Николай Матвиенко. Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко перед Новым годом успел слетать с семьей на Мальдивы, а теперь проводит последние дни отпуска с женой в Лондоне.

Марина Бех и Михаил Романчук. Одна из самых красивых спортивных пар Украины провела свой небольшой отпуск перед Новым годом на лыжах в Буковели. Прыгунья в длину Марина Бех уже начала подготовку к предстоящему сезону, но в конце декабря зарядилась позитивом в компании своего мужа, двукратного призера Олимпиады-2020 в плавании Михаила Романчука.

Ольга Харлан. Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан после второго места в танцевальном шоу "Танці з зірками" наконец-то смогла устроить себе отпуск и воссоединилась с итальянским бойфрендом Луиджи Самеле, по которому так скучала во время съемок. В декабре пара отправилась в Нью-Йорк, который Ольга любит за безумие, разнообразие и свободу.

А вот Новый год Харлан встречала с Луиджи в Италии. И осталась там, чтобы начать подготовку к следующему сезону.

Тарас Степаненко. А вот полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после декабрьских Мальдив с семьей в 2022-м повез жену Маргариту в Мадрид. "Красивый Мадрид. И очень вкусный. Из каждого окна так и кричал хамон с оливками: "Съешь меня", – была в восторге от столицы Испании Маргарита Степаненко в своем Instagram.

Анжелика Терлюга. Серебряный призер Олимпиады-2020 по карате Анжелика Терлюга осенью вышла замуж и провела свадебное путешествие на Мальдивах. Но и зимние праздники провела в поездках. Сначала вместе с мужем насладилась красотой Барселоны и была восхищена храмом Святого Семейства.

А Рождество Терлюга провела в Карпатах.

Анита Серегина. А вице-чемпионка мира по карате-2021 Анита Серегина выбрала солнечный Таиланд, где провела первые дни нового года. "Если есть рай на земле, то он здесь", – написала спортсменка в своем Instagram.

Денис Попов. Защитник киевского "Динамо" Денис Попов, который буквально в декабре женился на своей любимой девушке Дарье, выбрал для свадебного путешествия Дубай, где встретил Новый году уже в новом статусе.

Виктор Цыганков. Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков первую часть отпуска провел на Мальдивах, где сделал предложение своей девушке Романе, которая в последние годы училась в США.

А после солнечных островов футболист устроил будущей жене зимнюю сказку в Карпатах.

Анна Ризатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова уже традиционно праздновала Новый год за пределами Украины. В этом году для праздничной поездки с сыном она выбрала Дубай.

"Я обожаю этот город за изящность, современность и его восточный шарм. А еще там никогда не бывает скучно. И есть чем заняться всей семье", – написала гимнастка в Instagram.

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