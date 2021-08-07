Где смотреть выступления украинцев 8 августа – календарь и расписание трансляций Олимпиады

В воскресенье, 8 августа, состоится заключительный, 16-й соревновательный день на Олимпиаде-2020. В Токио будет разыграны последние 13 комплектов наград. Украина имеет шанс на награды в трех дисциплинах.

Надежду на сенсационную медаль подарила нам Елена Старикова. 22-летняя харьковчанка в 1/4 финала победила чемпионку мира из Германии Лею Фриндрих. В полуфинале украинке будет противостоять Лэй Вайси из Гонгога.

Свою награду попытаются выбороть и наши художницы. Мариола Бондарчук, Дарина Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Высочанская выступят в командном многоборье.

Видео дня

В 01:00 по Киеву на старт марафона выйдут Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский и Александр Ситковский.

Расписание выступления украинцев 8 августа:

1:00 Легкая атлетика. Мужчины. Марафон. Иван-Богдан Городинский, Николай Нижник, Александр Ситковский

4:18 Велотрек. Женщины, спринт. 1/2 финала. Елена Старикова - Лэй Вайси (Гонконг)

5:00 Художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал. Украина

Расписание 16-го дня Олимпиады-2020, 8 августа (13 комплектов медалей)

1:00 – 5:00. Легкая атлетика. Марафон, мужчины

4:00 – 7:15. Велоспорт, трэк. Мужской кейрин, женский спринт, женский омниум

5:00 – 6:55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье

5:30 – 8:00. Баскетбол. Женский финал

7:30 – 10:00. Волейбол. Женский финал

8:00 – 10:00. Бокс. Мужчины, 63 кг, 90+ кг. Женщины 60 кг, 75 кг

9:00 – 11:30. Гандбол. Женский финал

10:30 – 12:20. Водное поло. Мужской финал

Напомним, что за 15 дней Украина взяла 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 12 бронзовых). В субботу, 7 августа, по награде завоевали каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова и боксер Александр Хижняк.

По "бронзе" добыли украинские синхронистки и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.