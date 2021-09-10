Где сегодня смотреть Украина – Россия: расписание трансляций плей-офф ЧЕ по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу в субботу, 11 сентября, сыграет матч 1/8 финала чемпионата Европы-2021. Соперником "желто-синих", которых тренирует российский специалист Угис Крастиньш, станет российская национальная команда.

Увидеть принципиальное противостояние можно будет в эфире телеканала Xsport, который доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV, а также на официальном сайте вещателя. Начало встречи, которую примет "Арена-Гданьск", – 18:30 по киевскому времени.

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Кроме того, трансляцию из Польши в своей эфирной сетке запланировал российский "Матч! Игра".

Украина на групповом этапе ЧЕ заняла третье место в квартете A, где ей противостояли Польша, Сербия, Португалия, Бельгия и Греция. В пяти матчах"желто-синие" одержали три победы и потерпели два поражения, выиграв 9 сетов и проиграв 11.

В свою очередь россияне стали вторыми в группе C, отдав первую позицию Нидерландам по разнице партий. На счету обеих сборных по четыре победы и одному поражению.

Отметим, что Украина и РФ лишь однажды в истории играли между собой. В 2005 году на континентальном первенстве россияне выиграли со счетом 3:0 по сетам.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по волейболу впервые за 20 лет вышла в плей-офф чемпионата Европы. В упорной борьбе в 1/8 финала турнира наши девушки уступили Польши.